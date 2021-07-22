Женщину, которая ограбила банк в Киеве с игрушечным пистолетом, взяли под стражу (фото)

Она зашла в помещение банка и бросила подожженный "коктейль Молотова"

Грабительнице избрали меру пресечения в суде. Фото: коллаж "Сегодня"

Женщину, которая ограбила банк на Оболони, взяли под стражу. 23-летней местной жительнице избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы применения залога.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой", – говорится в сообщении.

Снимок из зала суда. Фото: "Сегодня"

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Сейчас продолжается следствие по подозрению женщины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украины.

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Как сообщалось, подозреваемая совершила разбойное нападение на помещение банка на улице Автозаводской, бросила подожженную бутылку с жидкостью и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрала 15 тысяч гривен. После этого женщина пыталась убежать, взяв в заложники 35-летнюю посетительницу банка.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Евгения Харченко в Дарницком районе неизвестные ударили мужчину и отобрали сумку, где было почти 5 миллионов гривен.

Напомним, что в Киевской области сообщили о подозрении участникам разбойной банды, которые похитили бриллиант стоимостью 400 тыс. долларов.