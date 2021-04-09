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Локдаун в Киеве могут продлить. Кличко рассказал, как этого избежать

9 апреля, 05:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В столице могут ввести более жесткие ограничения, считает мэр

Карантин в Киеве могут ослабить на следующей неделе только в том случае, если заболевших коронавирусом станет меньше.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В то же время он отметил, что если заразившихся коронавирусом станет больше, в Киеве введут более жесткие ограничения.

"Сегодня почти 2 тысячи больных, 48 человек умерли от коронавируса. Цифры очень не оптимистичные. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся, если нет – мы можем говорить о продолжении локдауна и мы не исключаем, что будут более жесткие ограничения", – сказал Кличко.

По его словам, сейчас киевляне ведут себя так, как будто локдауна нет.

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"Я вижу толпы людей, которые ходят без маски. Я вижу, насколько много штрафов мы выписали кафе и ресторанам, которые работают подпольно и я не доволен этим", – отметил мэр Киева.

Ранее мы сообщали, что Киев погрузился в транспортный коллапс, поскольку передвижение в общественном транспорте – только по спецпропускам.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что в Киеве обнаружен транспорт, для входа в который не нужен спецпропуск в период жестких карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус локдаун
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