Пальчевский, Власова, Сушко: кто идет на выборы в Киевсовет от партии "Перемога Пальчевського"

Партия "Перемога Пальчевського" зарегистрировала 73 кандидата на выборы в Киевсовет. Их лидер – кандидат на должность городского головы, а также владелец столичной медклиники Андрей Пальчевский.

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Как известно, местные выборы пройдут уже в это воскресенье – 25 октября.

Вот так выглядит первая десятка партии "Перемога Пальчевського":

1. Андрей Пальчевский – кандидат на должность городского головы. Владелец медклиники и телеведущий. В прошлом – первый заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

2. Анастасия Батищева – руководитель Киевской организации партии "Перемога Пальчевского".

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3. Владислав Михайленко - действующий депутат от "Солидарности" по Оболонскому району.

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4. Анна Власова – помощник-консультант народного депутата Украины.

5. Александр Пабат – много раз избирался депутатом от разных партий по Святошинскому району. В этой каденции он стал депутатом от "Солидарности", но вышел из нее еще в мае прошлого года.

6. Елена Сушко – учитель английского языка.

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7. Дмитрий Радченко – предприниматель, выдвигался от "Слуги народа" по округу №51 в Донецкой области, зять Ильи Павлюка.

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8. Олег Маланчук - акушер-гинеколог, участник и ведущий ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

9. Александр Григорьев – информации о Григорьеве мало. В ЦИК указано – член партии, временно не работает.

10. Юлия Семик – специалист общественного союза Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами.

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Ранее мы писали кто идет на выборы в Киевсовет от партии "Слуга народа".

А также кого ведут на выборы в Киевсовет партии – все списки кандидатов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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