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Стоимость проезда в Киеве поднимут? Кличко просит у Кабмина компенсацию за льготников

13 мая, 19:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Из-за пандемии столица потеряла значительную часть доходов – денег нет

Киевсовет обратился к правительству и парламенту по поводу компенсаций льготникам из государственного бюджета с целью недопущения повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Соответствующее обращение поддержали 88 депутатов.

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Об это сообщает КГГА.

По словам Кличко, в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения и с тех пор расходы возложены на местные бюджеты.

"В результате таких решений, территориальные общины вынуждены тратить из местных бюджетов миллиарды гривен на обеспечение гарантированных государством льгот, часто за счет недофинансирования других социально значимых сфер. В частности, здравоохранения, образования, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства. Так, расходы городского бюджета Киева на компенсацию предусмотренного государством права льготного проезда в 2019 году составили 747, 7 млн грн, в 2020 году – 489 млн грн. На 2021 запланированы расходы в сумме 803, 3 млн грн", – пояснил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он отметил, что из-за пандемии Киев потерял значительную часть доходов. Кроме того, город направил немало средств на борьбу с коронавирусом и преодолением последствий карантина.

"В связи с этим, в целях надлежащего и стабильного функционирования коммунального транспорта, обеспечение реализации установленного законодательством права на льготный проезд, Киевский городской совет обращается к правительству и парламенту с требованием урегулировать вопрос компенсации выплат за льготный проезд из государственного бюджета", – сказал Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве транспортники угрожают взвинтить тарифы.

Ранее мы писали, что в КГГА объяснили, как проходит процедура установления тарифа на перевозки в общественном коммунальном транспорте, за повышение которого выступают перевозчики под стенами КГГА.

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