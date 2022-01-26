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Жилье для СНБО построят? Что происходит на скандальном участке на Сырце – репортаж

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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26 января, 19:00
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Журналисты "Сегодня" побывали на участке, где хотели разместить жилой комплекс для СНБО – какая там ситуация
Что происходит на участке, где хотели построить жилой комплекс для СНБО
Что происходит на участке, где хотели построить жилой комплекс для СНБО / Фото: Коллаж: Сегодня

Участок вблизи станции метро Сырец, из-за которого первому замглавы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение, сейчас пустует. Пока строительства там нет.

Журналист "Сегодня" побывал на участке и проверил, как обстоит ситуация.

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Сейчас на территории нет строителей. В автоклубе, который находится рядом с этой территорией, несколько месяцев назад ситуация была иной.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

"Я ехала как- то ночью домой. Увидела, что рабочие экстренно сносят забор и грузят его в грузовики. Все убрали за одну ночь, потом насыпали земли. Поговаривали о строительстве дома, но как его можно строить прямо впритык к станции метро? Я живу на Щусева чуть далее, и то, бывает, дома и все дрожит",- говорит очевидица.

Местная жительница уточнила, что раньше на этой территории была постройка, которую облюбовали бездомные.

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

"Раньше на этом участке была постройка, в которой поселились бомжи. Спасения от них не было. Постройку снесли, посадили елки. Для меня, как для киевлянки, это, конечно, лучше",- говорит женщина.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Почему Поворознику вручили подозрение?

26 января представители столичной прокуратуры вручили подозрение Поворознику: чиновники не позволили застроить участок земли на Сырце под жилищный комплекс для СНБО, а разбили на этом участке сквер, как и просили жители микрорайона.

Землю на Сырце раньше выделили для СНБО под строительство жилого комплекса. Но в течение 10 лет никто этой землей не воспользовался. Территория превратилась в стихийную свалку мусора. Поэтому в 2019 году земельный участок вернули в управление города и обустроили сквер.

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