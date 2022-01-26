Киев стоит в пробках, а трамваи задерживаются: как попасть на работу (карта)

В среду, 26 января, в Киеве случился сбой в работе общественного транспорта. Также на дорогах образовались серьезные пробки.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на столичных дорогах.
Что с транспортом?
Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Василенко/бул. Вацлава Гавела в направлении просп. Отрадный по причине ДТП. На место вызвана полиция.
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Где пробки в столице?
Большие пробки образовались на Бессарабской площади, проспекте Победы и улице Жилянской.
Кроме того, движение затруднено на улицах Довженко, Гетьмана, Черновола и Ильенко.
Где пробки в Киеве по состоянию на утро 26 января
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка. А именно – частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпасстранса".
Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.
"Увы, мы не ездим как метрополитен по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпасстрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезд с рельсов.
В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт
В случае введения в Украине тотального локдауна, правительство Киева планирует сделать спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".
"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.
Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его не планируют в случае локдауна.
Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.