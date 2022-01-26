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Киев стоит в пробках, а трамваи задерживаются: как попасть на работу (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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26 января, 08:44
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Движение затруднено на нескольких улицах столицы
В столице задерживается транспорт и пробки. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице задерживается транспорт и пробки. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 26 января, в Киеве случился сбой в работе общественного транспорта. Также на дорогах образовались серьезные пробки.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на столичных дорогах.

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Василенко/бул. Вацлава Гавела в направлении просп. Отрадный по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Где пробки в столице?

Большие пробки образовались на Бессарабской площади, проспекте Победы и улице Жилянской.

Кроме того, движение затруднено на улицах Довженко, Гетьмана, Черновола и Ильенко.

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Где пробки в Киеве по состоянию на утро 26 января

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Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка. А именно – частые ДТП.

"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпасстранса".

Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.

"Увы, мы не ездим как метрополитен по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпасстрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезд с рельсов.

В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна, правительство Киева планирует сделать спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его не планируют в случае локдауна.

Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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