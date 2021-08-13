google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Метро на Троещину: в КГГА рассказали, когда ждать новых станций

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
13 августа, 19:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Когда работы с Подольско-Воскресенским мостом завершат, то начнут строительство новой линии метрополитена
На строительство четвертой линии подземки необходимо около 2,3 млрд долларов / Фото: коллаж "Сегодня"
На строительство четвертой линии подземки необходимо около 2,3 млрд долларов / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве планируют до конца 2021 запустить на Подольско-Воскресенском мосту автомобильное сообщение и начать работы по строительства метро на Троещину.

Реклама

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "Обозреватель".

"Арочный мост через реку Днепр сегодня стоит уже в проектном положении. До конца месяца снимут уже все ржавые временные опоры. Заезд со стороны Нижнего и Верхнего Вала на сегодняшний день сделан, там осталось благоустроить. Достаточно активные работы в данный момент ведутся на территории Русановских садов", – сказал он.

По его словам, в данный момент как раз строится часть метрополитена, которая должна с моста уйти под землю, под железную дорогу. Также продолжаются работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. А со стороны Бальзака ведутся работы по обустройству дорожного покрытия, которое примкнет к мосту.

Когда работы с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которого фактически положено.

Читайте также:

"Сегодня есть надежды, что мы сможем найти инвестора, чтобы строить метрополитен. Это крупные европейские банки, которые готовы предоставлять городу достаточно дешевые кредиты для строительства метрополитена. Часть проекта у нас есть. И после того, как поедет автомобильная часть – мы планируем перейти к активному строительству метрополитена", – подчеркнул Николай Поворозник.

Реклама

Воплощение этого проекта ждут не только жители Троещины, а и живущие в Соломенском районе Киева. Ведь для них существует только наземный транспорт, а единственная станция метрополитена "Вокзальная".

Читайте также:

"Перемычки существующих сегодня линий метрополитена с еще одной новой линией позволят разгрузить переходы в центральной части города. Если мы соединим "Вокзальную" с "Лукьяновской", а "Лукьяновскую" – с "Тараса Шевченко" – это позволит сделать еще одну возможность пересадки с одной линии на другую", – сказал Поворозник.

По его словам, на строительство 18 новых станций, по предварительным расчетам, необходимо около 2,3 млрд долларов. Построить их можно за 5 лет с момента старта активного строительства.

А что из метро на Виноградарь?

В Киеве продолжается строительство двух станций – "Мостицкая" и "Проспект Победы". Строительство первой станции началось в феврале 2019 года, а ее открытие запланировано на декабрь 2021 года. Она будет находится между станциями "Сырец" и "Проспект Правды". А станция "Проспект Правды" будет расположена в Подольском районеː на перекрестке проспекта Правды и Межевой улицы на Виноградаре и Мостицком массиве. Открытие станции также запланировано на декабрь 2021 года.

Ранее мы писали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Больше новостей
Украина
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
погода
валюта
Киев
опрос
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять