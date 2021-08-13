Метро на Троещину: в КГГА рассказали, когда ждать новых станций

Когда работы с Подольско-Воскресенским мостом завершат, то начнут строительство новой линии метрополитена

На строительство четвертой линии подземки необходимо около 2,3 млрд долларов / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве планируют до конца 2021 запустить на Подольско-Воскресенском мосту автомобильное сообщение и начать работы по строительства метро на Троещину.

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Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "Обозреватель".

"Арочный мост через реку Днепр сегодня стоит уже в проектном положении. До конца месяца снимут уже все ржавые временные опоры. Заезд со стороны Нижнего и Верхнего Вала на сегодняшний день сделан, там осталось благоустроить. Достаточно активные работы в данный момент ведутся на территории Русановских садов", – сказал он.

По его словам, в данный момент как раз строится часть метрополитена, которая должна с моста уйти под землю, под железную дорогу. Также продолжаются работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. А со стороны Бальзака ведутся работы по обустройству дорожного покрытия, которое примкнет к мосту.

Когда работы с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которого фактически положено.

"Сегодня есть надежды, что мы сможем найти инвестора, чтобы строить метрополитен. Это крупные европейские банки, которые готовы предоставлять городу достаточно дешевые кредиты для строительства метрополитена. Часть проекта у нас есть. И после того, как поедет автомобильная часть – мы планируем перейти к активному строительству метрополитена", – подчеркнул Николай Поворозник.

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Воплощение этого проекта ждут не только жители Троещины, а и живущие в Соломенском районе Киева. Ведь для них существует только наземный транспорт, а единственная станция метрополитена "Вокзальная".

"Перемычки существующих сегодня линий метрополитена с еще одной новой линией позволят разгрузить переходы в центральной части города. Если мы соединим "Вокзальную" с "Лукьяновской", а "Лукьяновскую" – с "Тараса Шевченко" – это позволит сделать еще одну возможность пересадки с одной линии на другую", – сказал Поворозник.

По его словам, на строительство 18 новых станций, по предварительным расчетам, необходимо около 2,3 млрд долларов. Построить их можно за 5 лет с момента старта активного строительства.

А что из метро на Виноградарь?

В Киеве продолжается строительство двух станций – "Мостицкая" и "Проспект Победы". Строительство первой станции началось в феврале 2019 года, а ее открытие запланировано на декабрь 2021 года. Она будет находится между станциями "Сырец" и "Проспект Правды". А станция "Проспект Правды" будет расположена в Подольском районеː на перекрестке проспекта Правды и Межевой улицы на Виноградаре и Мостицком массиве. Открытие станции также запланировано на декабрь 2021 года.

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