Одним абзацем. Все о повышении стоимости проезда в метро Киева

Стоимость проезда в столичной подземке должны были повыситься с 1 января, однако перенесли

Проезд в метро может подорожать после отопительного сезона/Коллаж: "Сегодня"

Цена на проезд в метро Киева может подорожать до 22 гривен. Это активно начали обсуждать люди, однако повышение стоимости проезда, которое было запланировано на 1 января 2022 года, отложили.

Что известно о повышении стоимости проезда в метро?

В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда, чтобы обеспечить стабильную работу транспорта и безопасную перевозку пассажиров. Одна поездка в метро будет стоить 22 гривны, если приобрести разовый билет. Тему подорожания проезда городские власти еще не поднимали в этом году, даже не обсуждали на заседаниях в мэрии. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что стоимость проезда не будут повышать до конца отопительного сезона. Чтобы не платить полную сумму за одну поездку, можно оформить карту киевлянина. Ее можно использовать как проездной, пополнять и оплачивать поездки. Льготники могут ездить с картой киевлянина вообще бесплатно. Карта дает: возможность верификации по Bank ID для получения онлайн-административных услуг; доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина", например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет; возможность получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах – 3-7%), купить социальный хлеб в "Киевхлебе"; посещать зоопарк, заплатив до 50% стоимости билета. Карточку могут получить все киевляне, зарегистрированные в столице, вынужденные переселенцы из зоны АТО, все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины, ученики и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, которые получают полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева. Для получения карты нужно подать в банк заявление и следующие документы: паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий; справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов; документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и прочее); удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии); справку о постановке на учет перемещенного с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.

Читайте также