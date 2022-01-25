Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО 🎉 Зеленскому – 44! 🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Одним абзацем. Все о повышении стоимости проезда в метро Киева

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 08:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стоимость проезда в столичной подземке должны были повыситься с 1 января, однако перенесли
Проезд в метро может подорожать после отопительного сезона/Коллаж: "Сегодня"
Проезд в метро может подорожать после отопительного сезона/Коллаж: "Сегодня"

Цена на проезд в метро Киева может подорожать до 22 гривен. Это активно начали обсуждать люди, однако повышение стоимости проезда, которое было запланировано на 1 января 2022 года, отложили.

Что известно о повышении стоимости проезда в метро?

В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда, чтобы обеспечить стабильную работу транспорта и безопасную перевозку пассажиров. Одна поездка в метро будет стоить 22 гривны, если приобрести разовый билет. Тему подорожания проезда городские власти еще не поднимали в этом году, даже не обсуждали на заседаниях в мэрии. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что стоимость проезда не будут повышать до конца отопительного сезона. Чтобы не платить полную сумму за одну поездку, можно оформить карту киевлянина. Ее можно использовать как проездной, пополнять и оплачивать поездки. Льготники могут ездить с картой киевлянина вообще бесплатно. Карта дает: возможность верификации по Bank ID для получения онлайн-административных услуг; доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина", например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет; возможность получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах – 3-7%), купить социальный хлеб в "Киевхлебе"; посещать зоопарк, заплатив до 50% стоимости билета. Карточку могут получить все киевляне, зарегистрированные в столице, вынужденные переселенцы из зоны АТО, все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины, ученики и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, которые получают полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева. Для получения карты нужно подать в банк заявление и следующие документы: паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий; справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов; документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и прочее); удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии); справку о постановке на учет перемещенного с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак "Виновата Америка": что думают киевляне об угрозе войны с Россией – опрос (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

7 968

заболело за неделю в Киeвe

+20%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.37

Российский рубль (₽)

0.359

Евро (€)

32.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять