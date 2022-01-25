Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Треба заспокоїтись: підсумки РНБО 🎉 Зеленському – 44! 🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Одним абзацом. Все про підвищення вартості проїзду в метро Києва

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 січня, 08:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вартість проїзду в столичній підземці мали підвищити з 1 січня, однак перенесли
Проїзд в метро може подорожчати після опалювального сезону/Колаж: "Сьогодні"
Проїзд в метро може подорожчати після опалювального сезону/Колаж: "Сьогодні"

Ціна на проїзд в метро Києва може подорожчати до 22 гривень. Це активно почали обговорювати люди, однак підвищення вартості проїзду, яке було заплановане на 1 січня 2022 року, відклали.

Що відомо про підвищення вартості проїзду в метро?

У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду, щоб забезпечити стабільну роботу транспорту та безпечне перевезення пасажирів. Одна поїздка у метро коштуватиме 22 гривні, якщо придбати разовий квиток. Тему подорожчання проїзду міська влада ще не порушувала цього року, навіть не обговорювала на засіданнях у мерії. Раніше мер Києва Віталій Кличко казав, що вартість проїзду не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону. Щоб не сплачувати повну суму за одну поїздку, можна оформити картку киянина. Її можна використовувати як проїзний, поповнювати та оплачувати поїздки. Пільговики можуть їздити з карткою киянина взагалі безкоштовно. Картка дає: можливість верифікації за Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг; доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина", наприклад, запис дитини в чергу в дитсадок, оплата комуналки, змога проголосувати за петиції та публічний бюджет; можливість отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговельний дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах – 3-7%), купити соціальний хліб у "Київхлібі"; відвідувати зоопарк, заплативши до 50% вартості квитка. Картку можуть отримати всі кияни, зареєстровані в столиці, вимушені переселенці із зони АТО, всі, хто працює у Києві відповідно до законодавства України, учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в навчальних закладах міста Києва. Для отримання картки потрібно подати в банк заяву та такі документи: паспорт громадянина України або документ, що його замінює; довідку про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків; документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо); посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (за наявності); довідку про взяття на облік переміщеного з тимчасово окупованої території України чи району проведення АТО/ООС.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Витрачають "тисячу Зеленського". У столичних аптеках величезні черги (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак "Винна Америка": що думають кияни про загрозу війни з Росією – опитування (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Витрачають "тисячу Зеленського". У столичних аптеках величезні черги (фото) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
25 січня. Йосип Сліпий. Цього дня (1965) Папа Римський Павло VI надав українцю титул кардинала та призначив священиком греко-католицької церкви Сант-Атанасіо, розміщеної у центрі Рима...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

7 968

захворіло за тиждень в Києві

+20%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.37

Російський рубль (₽)

0.359

Євро (€)

32.06

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти