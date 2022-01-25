Одним абзацом. Все про підвищення вартості проїзду в метро Києва

Вартість проїзду в столичній підземці мали підвищити з 1 січня, однак перенесли

Проїзд в метро може подорожчати після опалювального сезону/Колаж: "Сьогодні"

Ціна на проїзд в метро Києва може подорожчати до 22 гривень. Це активно почали обговорювати люди, однак підвищення вартості проїзду, яке було заплановане на 1 січня 2022 року, відклали.

Що відомо про підвищення вартості проїзду в метро?

У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду, щоб забезпечити стабільну роботу транспорту та безпечне перевезення пасажирів. Одна поїздка у метро коштуватиме 22 гривні, якщо придбати разовий квиток. Тему подорожчання проїзду міська влада ще не порушувала цього року, навіть не обговорювала на засіданнях у мерії. Раніше мер Києва Віталій Кличко казав, що вартість проїзду не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону. Щоб не сплачувати повну суму за одну поїздку, можна оформити картку киянина. Її можна використовувати як проїзний, поповнювати та оплачувати поїздки. Пільговики можуть їздити з карткою киянина взагалі безкоштовно. Картка дає: можливість верифікації за Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг; доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина", наприклад, запис дитини в чергу в дитсадок, оплата комуналки, змога проголосувати за петиції та публічний бюджет; можливість отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговельний дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах – 3-7%), купити соціальний хліб у "Київхлібі"; відвідувати зоопарк, заплативши до 50% вартості квитка. Картку можуть отримати всі кияни, зареєстровані в столиці, вимушені переселенці із зони АТО, всі, хто працює у Києві відповідно до законодавства України, учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в навчальних закладах міста Києва. Для отримання картки потрібно подати в банк заяву та такі документи: паспорт громадянина України або документ, що його замінює; довідку про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків; документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо); посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (за наявності); довідку про взяття на облік переміщеного з тимчасово окупованої території України чи району проведення АТО/ООС.

Читайте також