В Киеве изменят движение общественного транспорта – список маршрутов

В Киеве в ночь на четверг, 27 января, в работе общественного транспорта произойдут изменения. Причина – проведение запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Что изменится в работе транспорта?
Будет изменено движение ночного троллейбусного маршрута № 91Н. Это связано с проведением ремонта контактной сети троллейбуса на пересечении улиц Жилянская – Шота Руставели.
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С 02:00 до 04:00 движение троллейбусов будет организовано:
- Ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".
Кроме того, будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3. Причина – ремонт контактной сети трамвая по улице Покотило – бульвару Кольцова.
С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покотило – бульв. Кольцова будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут №1:
- от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;
- от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.
Маршрут №3:
- от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;
- от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
В 05:00 движение будет возобновлено по графику.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.
"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.