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В Киеве изменят движение общественного транспорта – список маршрутов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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26 января, 13:40
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Сотрудники предприятия проведут ремонтные работы
В столице общественный транспорт будет ездить по-другому. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице общественный транспорт будет ездить по-другому. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в ночь на четверг, 27 января, в работе общественного транспорта произойдут изменения. Причина – проведение запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что изменится в работе транспорта?

Будет изменено движение ночного троллейбусного маршрута № 91Н. Это связано с проведением ремонта контактной сети троллейбуса на пересечении улиц Жилянская – Шота Руставели.

С 02:00 до 04:00 движение троллейбусов будет организовано:

  • Ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Кроме того, будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3. Причина – ремонт контактной сети трамвая по улице Покотило – бульвару Кольцова.

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С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покотило – бульв. Кольцова будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

Маршрут №1:

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  • от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;
  • от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

  • от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;
  • от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

В 05:00 движение будет возобновлено по графику.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.

"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.

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