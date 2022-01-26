В Киеве изменят движение общественного транспорта – список маршрутов

Сотрудники предприятия проведут ремонтные работы

В столице общественный транспорт будет ездить по-другому. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в ночь на четверг, 27 января, в работе общественного транспорта произойдут изменения. Причина – проведение запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что изменится в работе транспорта?

Будет изменено движение ночного троллейбусного маршрута № 91Н. Это связано с проведением ремонта контактной сети троллейбуса на пересечении улиц Жилянская – Шота Руставели.

С 02:00 до 04:00 движение троллейбусов будет организовано:

Ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Кроме того, будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3. Причина – ремонт контактной сети трамвая по улице Покотило – бульвару Кольцова.

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С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покотило – бульв. Кольцова будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

Маршрут №1:

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от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;

от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;

от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

В 05:00 движение будет возобновлено по графику.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.