У Києві змінять рух громадського транспорту – список маршрутів

У Києві у ніч на четвер, 27 січня, у роботі громадського транспорту відбудуться зміни. Причина – проведення запланованих робіт.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Що зміниться у роботі транспорту?
Буде змінено рух нічного тролейбусного маршруту №91Н. Це пов'язано з ремонтом контактної мережі тролейбуса на перетині вулиць Жилянська – Шота Руставелі.
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З 02:00 до 04:00 рух тролейбусів буде організовано:
- Вул. Милославська – ст. м. "Либідська".
Крім того, буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3. Причина – ремонт контактної мережі трамваю по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.
З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Покотила – бульв. Кольцова буде закрито.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
Маршрут №1:
- від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;
- від "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.
Маршрут №3:
- від ст. "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;
- від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
О 05:00 рух буде відновлено за графіком.
Чому в Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом ранки в Києві починаються зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає обстановка на дорогах, а саме часті ДТП.
"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а він іноді буває дуже дивним. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".
Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.