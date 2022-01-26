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У Києві змінять рух громадського транспорту – список маршрутів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 13:40
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Співробітники підприємства проведуть ремонтні роботи
У столиці громадський транспорт їздитиме інакше. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці громадський транспорт їздитиме інакше. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у ніч на четвер, 27 січня, у роботі громадського транспорту відбудуться зміни. Причина – проведення запланованих робіт.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що зміниться у роботі транспорту?

Буде змінено рух нічного тролейбусного маршруту №91Н. Це пов'язано з ремонтом контактної мережі тролейбуса на перетині вулиць Жилянська – Шота Руставелі.

З 02:00 до 04:00 рух тролейбусів буде організовано:

  • Вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

Крім того, буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3. Причина – ремонт контактної мережі трамваю по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.

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З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Покотила – бульв. Кольцова буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

Маршрут №1:

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  • від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;
  • від "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

  • від ст. "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;
  • від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

Чому в Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом ранки в Києві починаються зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає обстановка на дорогах, а саме часті ДТП.

"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а він іноді буває дуже дивним. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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