В Киеве изменят график работы трамваев – список маршрутов

Движение всех трамваев возобновлят ближе к утру

Трамваи скоротят свою работу из-за ремонта пути на двух улицах / Коллаж "Сегодня"

В ночь на 24 ноября будет сокращен режим работы трамваев №№ 8-К, 29-К, 14. Все из-за ремонта пути на улице Привокзальной и Кирилловской.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

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Как будут работать трамваи №14

С 01:10 до 05:25 движение трамваев по улице Кирилловской (заезд в депо) закроют.



Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

от Контрактовой площади: 22:30, 22:45;

от проспекта Отрадный: 23:46, 23:54.

В 05:25 движение трамваев возобновлят.

Как будут работать трамваи № 8-К

С 00:10 до 05:00 движение трамваев по улице Привокзальной закроют.



Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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от улицы Павла Усенко (Дарницкое ТРЕД): 22:38, 22:48;

от ст. м. "Позняки": 23:18, 23:30.

В 05:00 движение возобновят по графику.

Как будут работать трамваи №29-К

от улицы Павла Усенко (Дарницкое ТРЕД): 22:35, 23:05;

от ст. м. "Бориспольская": 23:16, 23:43.

В 05:00 движение возобновят по графику.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

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Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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