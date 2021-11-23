В Киеве изменят график работы трамваев – список маршрутов

В ночь на 24 ноября будет сокращен режим работы трамваев №№ 8-К, 29-К, 14. Все из-за ремонта пути на улице Привокзальной и Кирилловской.
Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.
Как будут работать трамваи №14
С 01:10 до 05:25 движение трамваев по улице Кирилловской (заезд в депо) закроют.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
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- от Контрактовой площади: 22:30, 22:45;
- от проспекта Отрадный: 23:46, 23:54.
В 05:25 движение трамваев возобновлят.
Как будут работать трамваи № 8-К
С 00:10 до 05:00 движение трамваев по улице Привокзальной закроют.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
- от улицы Павла Усенко (Дарницкое ТРЕД): 22:38, 22:48;
- от ст. м. "Позняки": 23:18, 23:30.
В 05:00 движение возобновят по графику.
Как будут работать трамваи №29-К
- от улицы Павла Усенко (Дарницкое ТРЕД): 22:35, 23:05;
- от ст. м. "Бориспольская": 23:16, 23:43.
В 05:00 движение возобновят по графику.
Как работает транспорт в карантин
В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.