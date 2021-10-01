В Киеве ограничат работу метро из-за футбола

На НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк)

В Киеве временно ограничат работу метро / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 3 октября в Киеве возможно ограничение на вход на трех станциях метро из-за футбола.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

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Футбольный матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 19:30. В связи с этим возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры:

"Олимпийская";

"Дворец спорта";

"Площадь Льва Толстого".

Запуск метро на Виноградарь опять перенесли

Ранее мы сообщали, что "Киевметрострой", который продлевает Сырецко-Печерскую линию метрополитена в жилой массив Виноградарь, просит КП "Киевский метрополитен" перенести сроки сдачи работ с ноября 2021 года на май 2023 года.

"Киевметрострой" добивается от Киевского метрополитена внесения изменений в сроки строительства метро на Виноградарь в судебном порядке.

На данном этапе генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но сумма финансирования строительства метрополитена в 2017-2021 годах составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

"Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить строительство – не хватает средств.

Для завершения генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будут подписаны дополнительные соглашения.