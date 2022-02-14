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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве снова задерживается транспорт – список маршрутов (карта)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 17:38
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Движение транспорта в столице задерживается не по техническим причинам, а из-за ДТП
В Киеве опаздывает общественный транспорт
В Киеве опаздывает общественный транспорт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение троллейбусов и трамваев задерживается. Кроме этого, на дорогах образовались пробки.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Задерживается движение троллейбусов №24, 34, 47 на Оболонском пр-те/ст. м. "Минская" по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Задерживается движение троллейбусов №38 и автобусов №24, 62 по ул. Мазепы/ул. Лаврской по причине проведения мероприятий. На место вызвана полиция.

Задерживается движение трамваев №8к по ул. Тростянецкой в направлении ст. м. "Позняки" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

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Где пробки?

На левом берегу Киева пробки образовались на Бориспольском шоссе.

На правом берегу столицы сейчас пробки на улице Соборная, Киевская, проспекте Леся Курбаса, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, улице Елены Телиги, Чоколовском бульваре, проспекте Победы.

Кроме этого, большие пробки наблюдаются на бульваре Дружбы Народов, Леси Украинки и мосту Патона.

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Улица Крещатик тоже переполнена автомобилями. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.

"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.

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