У Києві знову затримується транспорт – список маршрутів (мапа)

Рух транспорту у столиці затримується не з технічних причин, а через ДТП

У Києві запізнюється громадський транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знову стався збій у роботі громадського транспорту. Рух тролейбусів та трамваїв затримується. До того ж, на дорогах утворилися затори.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що з транспортом?

Затримується рух тролейбусів №24, 34, 47 на Оболонському пр-ті/ст. м. "Мінська" через ДТП. На місце викликано поліцію.

Затримується рух тролейбусів №38 та автобусів №24, 62 на вул. Мазепи/вул. Лаврській через проведення заходів. На місце викликано поліцію.

Затримується рух трамваїв №8к на вул. Тростянецькій у напрямку ст. м. "Позняки" з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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Де корки?

На лівому березі Києва затори утворилися на Бориспільському шосе.

На правому березі столиці зараз затори на вулиці Соборній, Київській, проспекті Леся Курбаса, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Олени Теліги, Чоколівському бульварі, проспекті Перемоги.

До того ж, великі затори спостерігаються на бульварі Дружби Народів, Лесі Українки та мосту Патона.

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Вулиця Хрещатик також переповнена автомобілями. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП

"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Саме тому зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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