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В Киеве водитель автобуса решил лихо объехать пробку по тротуару (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 сентября, 16:05
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В КГГА отрицают, что в автобусе могли находится люди и скорее всего это не пассажирский транспорт
Водитель заехал прямо на зеленую зону
Водитель заехал прямо на зеленую зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 20 сентября, в Киеве произошел инцидент на дороге, который зафиксировали на видео очевидцы. Водитель автобуса решил обьехать пробку, выехав при этом на тротуар.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

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"Наглый водитель маршрутки прет по тротуару и зеленой зоне, хотя пробки, как таковой, и нет. Где там те проверяющие от КГГА?", – пишут в Сети.

Что говорят в КГГА

В КГГА сомневаются, что это маршрутный автобус.

"Сложно понять, не видно ни номер автобуса, ни трафаретов, а так как Лесная, это может быть развозка людей, например", – прокомментировали нам в КГГА.

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Ранее мы писали:

  • В Киеве водитель автобуса курил прямо за рулем
  • Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Окончательно выходят из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированные в электронные билеты.
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