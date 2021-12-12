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В киевском метро могут закрыть несколько станций – список

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
12 декабря, 12:40
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Изменения применяют из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций
В киевском метро изменения. Фото: коллаж "Сегодня".
В киевском метро изменения. Фото: коллаж "Сегодня".

В воскресенье, 12 декабря, произойдут изменения в работе киевского метрополитена. Это связано с проведением футбольного матча между командами "Динамо" и "Заря".

Об этом сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

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Метро будет ездить по-другому

Так, возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча (17:00) и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Такие изменения применяют из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Кроме того, в ведомстве призвали придерживаться масочного режима.

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Новые правила проезда в метро

Метрополитен в столице работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Такие правила в столице действуют с 1 ноября. Нарушители карантина должны платить штрафы от 17 000 до 34 000 гривен.

Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они могут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

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Ранее мы писали:

  • В Киеве с 1 января власти планирует поднять проезд в транспорте до 20 грн. Многие местные жители возмутились таким решением, а в ГРС даже выступили против повышения тарифов.
  • В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта с занятием проезжей части до 17 января 2022 года и тротуара – до 16 мая 2022 года.

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