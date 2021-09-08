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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В международном аэропорту "Борисполь" рассказали, сколько пассажиров обслужили в августе

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 сентября, 15:30
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За восемь месяцев 2021-го сотрудники аэропорта обслужили 5 млн 816 тыс. 254 пассажиров
Сколько людей обслужили в "Борисполе" в последний месяц лета. Фото: коллаж "Сегодня"
Сколько людей обслужили в "Борисполе" в последний месяц лета. Фото: коллаж "Сегодня"

В августе этого года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 251 316 пассажиров. С прошлого года количество пассажиров увеличилось на 66%.

Об этом сообщает пресс-служба главного аэропорта страны.

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Там отмечают, что из них 827 556 – пассажиры регулярных рейсов, 423 760 – нерегулярных.

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В то же время за восемь месяцев 2021-го сотрудники аэропорта обслужили 5 816 254 пассажиров, из них 3 339 622 – пассажиры регулярных рейсов, 2 476 632 – нерегулярных.

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По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пассажиров увеличилось на 66%.

"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы

Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".

ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

  • Международный аэропорт Будапешт (BUD)
  • Международный аэропорт Бухарест (OTP)
  • Таллиннский международный аэропорт (TLL)
  • Международный аэропорт "Рига" (RIX)
  • Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)
  • Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)
  • Международный аэропорт "Белград" (BEG)
  • Аэропорт "Братислава" (BTS)
  • Международный аэропорт Загреб (ZAG)
  • Международный Аэропорт София (SOF)
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В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.

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