В международном аэропорту "Борисполь" рассказали, сколько пассажиров обслужили в августе

За восемь месяцев 2021-го сотрудники аэропорта обслужили 5 млн 816 тыс. 254 пассажиров

В августе этого года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 251 316 пассажиров. С прошлого года количество пассажиров увеличилось на 66%.

Об этом сообщает пресс-служба главного аэропорта страны.

Там отмечают, что из них 827 556 – пассажиры регулярных рейсов, 423 760 – нерегулярных.

В то же время за восемь месяцев 2021-го сотрудники аэропорта обслужили 5 816 254 пассажиров, из них 3 339 622 – пассажиры регулярных рейсов, 2 476 632 – нерегулярных.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пассажиров увеличилось на 66%.

"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы

Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".

ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

Международный аэропорт Будапешт (BUD)

Международный аэропорт Бухарест (OTP)

Таллиннский международный аэропорт (TLL)

Международный аэропорт "Рига" (RIX)

Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)

Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)

Международный аэропорт "Белград" (BEG)

Аэропорт "Братислава" (BTS)

Международный аэропорт Загреб (ZAG)

Международный Аэропорт София (SOF)

В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.

