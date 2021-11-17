Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Утричі дорожче за Європу. У Мережі порівняли вартість проїзду у Києві та містах ЄС

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 листопада, 10:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В українській столиці з 2022 року ціна проїзного квитка буде в кілька разів більша, ніж в інших містах Євросоюзу
У Києві підвищать ціну проїзду до 20 гривень/Колаж "Сьогодні"
У Києві підвищать ціну проїзду до 20 гривень/Колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 січня 2022 року підвищать проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова подорож коштуватиме 20 гривень, а місячний проїзний без обмеження кількості поїздок – 2990 гривень. Це вп'ятеро дорожче, ніж у деяких країнах Європи.

Ціни на проїзд порівняв транспортний експерт Іван Черниш у Facebook.

Реклама

"2990 грн за місячний проїзний квиток та 250 грн за добовий. Саме стільки з 01.01.2022 міська влада пропонує платити за громадський транспорт містянам", – написав Черниш.

Ціна на проїзні у Києві з 1 січня. Табл. Івана Черниша

Для порівняння, Черниш навів приклади цін на місячний проїзний квиток в інших містах Європи:

  • Прага – 650 грн (550 крон);
  • Варшава – 710 грн. (110 злотих);
  • Відень – 1530 грн (51 євро);
  • Брюссель – 1650 грн. (55 євро);
  • Женева – 2000 грн (70 франків);
  • Париж – 2255 грн (75,20 євро).

Як киянам заощадити на поїздках?

З використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12, а не 20 грн. незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Реклама

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки складе від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Хто може отримати "Карту киянина"

  • усі кияни, зареєстровані у столиці,
  • вимушені переселенці із зони АТО,
  • усі, хто працює у Києві відповідно до законодавства України,
  • учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які здобувають повну загальну середню освіту у навчальних закладах міста Києва.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 629

захворіло за тиждень в Києві

+5%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти