Утричі дорожче за Європу. У Мережі порівняли вартість проїзду у Києві та містах ЄС

В українській столиці з 2022 року ціна проїзного квитка буде в кілька разів більша, ніж в інших містах Євросоюзу

У Києві підвищать ціну проїзду до 20 гривень/Колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 січня 2022 року підвищать проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова подорож коштуватиме 20 гривень, а місячний проїзний без обмеження кількості поїздок – 2990 гривень. Це вп'ятеро дорожче, ніж у деяких країнах Європи.

Ціни на проїзд порівняв транспортний експерт Іван Черниш у Facebook.

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"2990 грн за місячний проїзний квиток та 250 грн за добовий. Саме стільки з 01.01.2022 міська влада пропонує платити за громадський транспорт містянам", – написав Черниш.

Ціна на проїзні у Києві з 1 січня. Табл. Івана Черниша

Для порівняння, Черниш навів приклади цін на місячний проїзний квиток в інших містах Європи:

Прага – 650 грн (550 крон);

Варшава – 710 грн. (110 злотих);

Відень – 1530 грн (51 євро);

Брюссель – 1650 грн. (55 євро);

Женева – 2000 грн (70 франків);

Париж – 2255 грн (75,20 євро).

Як киянам заощадити на поїздках?

З використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12, а не 20 грн. незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

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Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки складе від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Хто може отримати "Карту киянина"