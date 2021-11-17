Утричі дорожче за Європу. У Мережі порівняли вартість проїзду у Києві та містах ЄС

У Києві з 1 січня 2022 року підвищать проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова подорож коштуватиме 20 гривень, а місячний проїзний без обмеження кількості поїздок – 2990 гривень. Це вп'ятеро дорожче, ніж у деяких країнах Європи.
Ціни на проїзд порівняв транспортний експерт Іван Черниш у Facebook.
"2990 грн за місячний проїзний квиток та 250 грн за добовий. Саме стільки з 01.01.2022 міська влада пропонує платити за громадський транспорт містянам", – написав Черниш.
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Для порівняння, Черниш навів приклади цін на місячний проїзний квиток в інших містах Європи:
- Прага – 650 грн (550 крон);
- Варшава – 710 грн. (110 злотих);
- Відень – 1530 грн (51 євро);
- Брюссель – 1650 грн. (55 євро);
- Женева – 2000 грн (70 франків);
- Париж – 2255 грн (75,20 євро).
Як киянам заощадити на поїздках?
З використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12, а не 20 грн. незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки складе від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
Хто може отримати "Карту киянина"
- усі кияни, зареєстровані у столиці,
- вимушені переселенці із зони АТО,
- усі, хто працює у Києві відповідно до законодавства України,
- учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які здобувають повну загальну середню освіту у навчальних закладах міста Києва.
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