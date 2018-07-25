Приключения Аквамэра: соцсети заполонили фотожабы о Кличко и потопе в Киеве

Градоначальника "отправили в заплыв" по подземным переходам и превратили в супергероя

Пока в Киеве борются с последствиями рекордного ливня, в соцсетях киевляне массово выкладывают "фотожабы", главным героем которых стал мэр Виталий Кличко.

Так, градоначальника изображают в образе супергероя Аквамэра, отправляют подвозить пассажиров на гондоле за 8 гривен и в спортивные заплывы по затопленным переходам – дескать, теперь в городе есть не только доступные спортивные площадки, но и бассейны.

Напомним, в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице сильные пробки. Весь правый берег стоит по направлению к центру. Затрудняет движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем после мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Синоптики сообщили, что дождь опять пойдет ночью. Уже завтра, 26 июля, ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.