Приключения Аквамэра: соцсети заполонили фотожабы о Кличко и потопе в Киеве

Вчера, 22:24

Градоначальника "отправили в заплыв" по подземным переходам и превратили в супергероя


Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Пока в Киеве борются с последствиями рекордного ливня, в соцсетях киевляне массово выкладывают "фотожабы", главным героем которых стал мэр Виталий Кличко.

Так, градоначальника изображают в образе супергероя Аквамэра, отправляют подвозить пассажиров на гондоле за 8 гривен и в спортивные заплывы по затопленным переходам – дескать, теперь в городе есть не только доступные спортивные площадки, но и бассейны.

Напомним, в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице сильные пробки. Весь правый берег стоит по направлению к центру. Затрудняет движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем после мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Синоптики сообщили, что дождь опять пойдет ночью. Уже завтра, 26 июля, ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.
Киев, дождь, Кличко, заплыв, фотожабы
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метро в Киеве

Фото: 1551.gov.ua

В киевском метро уверяют, что ни одну станцию не подтопило

Вчера, 21:40

В то же время пользователи соцсетей сообщают о том, что на станции метро "Дорогожичи" образовалась лужа на полу

Происшествия

Мокрый армагеддон в Киеве: кто виноват и как решить проблему

Вчера, 21:29

В КГГА заявили, что город инвестирует деньги в модернизацию ливневок, но на форс-мажорные обстоятельства очень сложно повлиять
Загрузка...

Другие новости

Фото: Александр Золотко

Потоп в Киеве: торговцы в переходах лишились товара

Вчера, 20:59

Дороги засыпаны фруктами, а тапочки плавают в лужах, словно игрушечные корабли

Происшествия

Фото: Сегодня

Киев после ливня: что происходит в городе

Вчера, 20:44

Подземные переходы затопило, а сильный ветер валил деревья
Загрузка...