В Киеве снесли 20 киосков с шаурмой

В Киеве по результатам проверок демонтировано 20 киосков, где изготовляли и продавали шаурму без разрешительной документации. Среди них - точки продажи шаурмы, которая вызвала массовое отравление людей, сообщает Госпродпотребслужба Киева.

"Вспышка локализована, работа поставщиков и реализаторов готовой продукции прекращена. Новые случаи не зарегистрированы", – информирует Госпродпотребслужба.

В сообщении говорится, в частности, что по результатам проведенного обследования на объектах выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, в связи с чем открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украина.

Также издано решение о временной приостановке производства и/или оборота пищевых продуктов цеха по изготовлению мясных изделий и составлен протокол на сумму шести необлагаемых минимумов доходов граждан.

Столичная Госпродпотребслужба отмечает, что с целью недопущения острых инфекционных заболеваний среди населения совместно с Департаментом городского благоустройства КГГА, Национальной полицией и Государственной службой труда продолжаются комиссионные обследования мест торговли уличной едой.

На сегодняшний день обследовано 59 объектов. По результатам проверок открыто уголовное производство, составлено восемь административных протоколов, приостановлена работа 25 объектов совместно с Национальной полицией, изданы предписания об устранении нарушений.

Напомним, в Киеве – более тысячи незаконных точек продажи с шаурмой, шесть объектов, которые работали без разрешительных документов, уже демонтировали.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена.

Тем временем еще одну массовую вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района: здесь пострадало 18 человек, в том числе два ребенка. Заболевание также связывают с употреблением шаурмы. И хотя эпидрасследование еще продолжается, к торговой точке уже есть ряд претензий. К примеру, нарушение температурного режима и срока хранения продуктов.