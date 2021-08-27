Мегазатор на проспекті Бажана. Біля Південного мосту знову сотні машин

Затор тягнеться від станції метро "Позняки" до в'їзду на Південний міст / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 27 серпня, в Києві на проспекті Бажана знову затори – вони почалися після старту ремонту Південного мосту. У черзі до мосту – близько сотні автомобілів.

Судячи з Google-карт, станом на 9:40, затор тягнеться від станції метро "Позняки" до в'їзду на Південний міст.

Фото: скріншот

Оскільки на шляхопроводі проводять ремонтні роботи, лише одна смуга відкрита для проїзду з лівого на правий берег Києва. Через те, що машин багато, а смуга лише одна – утворилася "тягучка". Водіям доводиться чекати понад годину, щоб проїхати ділянку.

Фото: скріншот

Але, проїхавши в'їзд на міст, водії можуть спокійно продовжувати свій шлях – затору більше немає.

Фото: скріншот

Що було вчора?

Затор на Бажана вже другий день. Вчора до пізнього вечора машини стояли біля моста і не могли далі проїхати.

"На мосту почнуть заміну деформаційних швів. На першому етапі основні роботи будуть проходити під проїжджою частиною. Щоб прискорити процес, будуть оновлювати відразу кілька швів. Паралельно будуть ремонтувати асфальтове покриття на мосту і замінять гідроізоляцію. Роботи будуть виконуватися в напрямку правого берега", – повідомили "Сьогодні" в КМДА.

Роботи на Південному мосту стартували з 24 серпня і триватимуть до 1 жовтня з обмеженням проїзду транспорту.

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