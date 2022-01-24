"Герої паркування": у Києві машину автошколи кинули прямо на тротуарі (фото)

У столиці пішоходи змушені були оминати припаркований автомобіль / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 24 січня помітили чергового "героя паркування". Водій автомобіля однієї із столичних автошкіл припаркував машину просто на тротуарі.
Про це повідомляє dtp.kiev в Telegram.
"Цікаво чому можуть навчити в цій автошколі, показуючи наочно для всіх такий приклад, сніг на тротуарі через такого "показового вчителя" почистити немає можливості, пішоходи і мами з колясками змушені обходити по проїжджій частині", – пишуть у Мережі.
Три платні зони паркування у столиці
Кияни можуть паркуватися безкоштовно усюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркувальна розмітка та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:
- І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ньому становить 35 грн/год.;
- ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частина Голосіїв, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год.;
- ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/год.
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