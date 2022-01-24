"Герои парковки": в Киеве машину автошколы бросили прямо на тротуаре (фото)

В столице пешеходы вынуждены были обходить припаркованный автомобиль / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 24 января заметили очередного "героя парковки". Водитель автомобиля одной из столичных автошкол припарковал машину прямо на тротуаре.

Об этом сообщает dtp.kiev в Telegram.

Реклама

"Интересно, чему могут научить в данной автошколе, показывая наглядно для всех такой вот пример, снег на тротуаре из-за данного "примерного учителя" почистить нет возможности, пешеходы и мамы с колясками вынуждены обходить по проезжей части", – пишут в Сети.

Неизвестный бросил машину на тротуаре / Фото: dtp.kiev.ua

Три платные зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

Реклама

I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и Радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час;

II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час;

III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

Ранее мы писали: