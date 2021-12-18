Новий рік вже близько! Список святкових локацій у Києві

У Києві готуються до Нового року. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві запрацюють новорічні локації напередодні свят. Так, у столиці заплановано безліч цікавих заходів, зокрема й засвічення вогнів на головній ялинці.

Детальніше про новорічні локації у Києві читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Новорічні локації у столиці

Софійська площа

18 грудня о 18:00 відбудеться церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці, прикрашеній 10-кілометровою гірляндою та 20 тисячами іграшок. Неподалік розташують ярмарок, ковзанку та фотозони.

Контрактова площа

19 грудня розпочинається "Різдво на Подолі", оформлене у стилі традиційних європейських ярмарків. На відвідувачів чекає прогулянкова ковзанка з музичною сценою, тюбінгова гірка з оглядовим майданчиком та арт-інсталяції від партнерів заходу.

Парк Шевченка

17 грудня запрацювала гостинна локація для дітей. Наймолодших містян зустрічатиме Святий Миколай у своїй резиденції. У парку розташуються Алея Добра, Алея Кохання та територія Миколайчиків.

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Арка дружби народів

17–19 грудня відбудеться Double Triple Snow Fest для професійних сноубордистів і лижників. Фестиваль започаткували як ініціативу в рамках Громадського бюджету. Цьогоріч для локації створили оформлення, натхненне оперою.

Загалом відкриється 14 святкових локацій? і кожен район міста матиме свою новорічну ялинку.

На Софійській площі, крім головної ялинки, буде і дерево, прикрашене іграшками українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Ялинку у Києві засвітять не на Миколая

Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за вісім років цю традицію порушено.

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Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00, за день до свята Миколая.