Окупанти випустили ракету у житловий будинок Києва – двоє людей загинули, є поранені

Двоє киян загинули від ракети, що потрапила до будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 лютого, вранці окупанти випустили ракету, що потрапила у житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а. Двоє людей загинули.

Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

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Загинули двоє ні в чому не винних киян, які мирно спали у себе вдома. Ще четверо поранено.

"Публікую фото обгорілих до невпізнанності останків двох ні в чому не винних людей. Путін – ти вбивця!" – написав Геращенко.

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Ситуація в Україні 26 лютого

Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

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Крім того, вночі у різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема, на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як укриття.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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