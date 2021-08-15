Відбулися легким переляком. У Києві прямо на ходу лопнуло колесо маршрутки (фото)

На Леся Курбаса сталася НП з маршруткою з пасажирами / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 15 серпня, в Києві на проспекті Леся Курбаса в заповненій маршрутці з пасажирами лопнуло переднє колесо.

Про це повідомляє "Сегодня".

Водій транспортного засобу дивом встиг вчасно загальмувати, в результаті ніхто не постраждав в ДТП.

Те саме колесо маршрутки / Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

За словами очевидців, НП сталася після того, як в автобус попросилася безкоштовно проїхати пенсіонерка, але водій сказав їй, що її документи не дають права їздити безкоштовно.

Реклама

Пенсіонерка проїхала одну зупинку, вийшла і зло крикнула "Щасливої дороги". Після цього лопнуло колесо ..

Водій вчасно встиг загальмувати / Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Що в столиці з тарифами?

Влітку в столиці на тлі локдауну різко зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. Наприклад, в напрямку Бучі тарифи зросли з 23 до 27 грн. Керівники перевізників називають збільшення цін вимушеним заходом.

Вони пояснюють це тим, що через пандемію COVID-19 кількість місць в салоні скоротилася майже наполовину. Також приділяють увагу дезінфекції салонів. Багато людей через пандемію перейшли на дистанційну роботу або велосипеди і повністю відмовилися від громадського транспорту.

Але, в Київській облдержадміністрації повідомили, що перевізники почали зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті, про це з ними домовився глава області Василь Володін – підвищення не може перевищувати 15-18%.

Раніше ми писали, що: