Відбулися легким переляком. У Києві прямо на ходу лопнуло колесо маршрутки (фото)

На Леся Курбаса сталася НП з маршруткою з пасажирами / Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 15 серпня, в Києві на проспекті Леся Курбаса в заповненій маршрутці з пасажирами лопнуло переднє колесо.
Про це повідомляє "Сегодня".
Водій транспортного засобу дивом встиг вчасно загальмувати, в результаті ніхто не постраждав в ДТП.
За словами очевидців, НП сталася після того, як в автобус попросилася безкоштовно проїхати пенсіонерка, але водій сказав їй, що її документи не дають права їздити безкоштовно.
Пенсіонерка проїхала одну зупинку, вийшла і зло крикнула "Щасливої дороги". Після цього лопнуло колесо ..
Що в столиці з тарифами?
Влітку в столиці на тлі локдауну різко зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. Наприклад, в напрямку Бучі тарифи зросли з 23 до 27 грн. Керівники перевізників називають збільшення цін вимушеним заходом.
Вони пояснюють це тим, що через пандемію COVID-19 кількість місць в салоні скоротилася майже наполовину. Також приділяють увагу дезінфекції салонів. Багато людей через пандемію перейшли на дистанційну роботу або велосипеди і повністю відмовилися від громадського транспорту.
Але, в Київській облдержадміністрації повідомили, що перевізники почали зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті, про це з ними домовився глава області Василь Володін – підвищення не може перевищувати 15-18%.
Раніше ми писали, що:
- Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд в комунальному громадському транспорті. Остаточно виходять з обігу талони на проїзд, які можна було придбати у кондукторів. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовані в електронні квитки.
- Також повідомлялося, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.