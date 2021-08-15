Отделались легким испугом. В Киеве прямо на ходу лопнуло колесо маршрутки (фото)

На Леся Курбаса произошло ЧП с маршруткой с пассажирами / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 15 августа, в Киеве на проспекте Леся Курбаса в заполненной маршрутке с пассажирами лопнуло переднее колесо.

Об этом сообщает "Сегодня".

Водитель транспортного средства чудом успел вовремя затормозить, в результате никто не пострадал в ДТП.

То самое колесо маршрутки / Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

По словам очевидцев, ЧП произошло после того, как в автобус попросилась бесплатно проехать пенсионерка, но водитель сказал ей, что ее документы не дают права ездить бесплатно.

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Пенсионерка проехала одну остановку, вышла и зло крикнула "Счастливого пути". После этого лопнуло колесо..

Водитель вовремя успел затормозить / Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Что в столице с тарифами?

Летом в столице на фоне локдауна резко выросли цены на проезд в общественном транспорте. Например, в направлении Буче тарифы выросли с 23 до 27 грн. Руководители перевозчиков называют увеличение цен вынужденной мерой.

Они объясняют это тем, что из-за пандемии COVID-19 количество мест в салоне сократилось почти наполовину. Также уделяют внимание дезинфекции салонов. Многие люди из-за пандемии перешли на дистанционную работу или велосипеды и полностью отказались от общественного транспорта.

Но, в Киевской облгосадминистрации сообщили, что перевозчики начали снижение тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте, о котором с ними договорился глава области Василий Володин – повышение не может превышать 15-18%.

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