Озеро у дворі: у Києві на Оболоні прорвало трубу (відео)

У Києві на Оболоні сталося НП. Біля стадіону "Єдність" стався прорив труби та залило весь житловий двір.
Про це повідомляє KIEVMAP у Telegram.
"Аварійка вже на місці. Де порив – не зрозуміло", – пишуть у Мережі.
Що кажуть комунальники
Як повідомили у "Київводоканалі" сайту "Сьогодні", є пошкодження на Героїв Сталінграда, 39 на магістралі Д-300.
"Виток локалізований, розмита частина огороджена. Без води залишився будинок по Героїв Сталінграда №39-а", – відповіли комунальники.
Що робити, якщо у прорвало воду
У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити :
- оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");
- зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.
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