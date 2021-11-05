Викрадення на 3 млрд грн. У підрядних компаніях, причетних до будівництва Подільського мосту, пройшли обшуки

Гроші нібито збиралися вкрасти за рахунок передачі роботи з проектування об'єкту

Невідомі особи нібито підробили проектну документацію / Фото: Колаж: Сьогодні

У так званому тіньовому офісі підрядних компаній провели обшуки. За даними правоохоронців, йдеться про замах на розкрадання 3 мільярдів гривень під час будівництва Подільського мосту.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

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Гроші нібито збиралися вкрасти за рахунок передачі роботи з проектування та дослідження об'єкта, але самі роботи при цьому передали на субпідряд. З'ясувалося, що у такий спосіб фігуранти справи збиралися викрасти 3 мільярди гривень.

Угоду проводили завдяки договору між комунальним підприємством Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд та "Укрбудом".

Встановили, що представники "Укрбуду" залучили до виконання робіт ТОВ "Міжнародний проектний інститут".

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Втім, невідомі особи нібито підробили проектну документацію від імені ТОВ і подали її на експертизу до державного підприємства "Укрдержбудекспертиза".

"У зв’язку із цим в приміщенні тіньового офісу компаній, які підконтрольні бенефіціару компанії-генерального підрядника будівництва, проведено обшук та вилучено документи, які відображають протиправну діяльність, 37 печаток товариств з ознаками фіктивності, залучених до обготівкування коштів, носії інформації та інші докази, які мають значення для кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

Обшуки у Києві

Останнім часом у Києві практично щодня столична прокуратура разом із Державним бюро розслідувань повідомляють про нові обшуки у столичних держструктурах.

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17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів під час проведення капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн. грн. за роботи, які не виконувались.

"Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів під час проведення капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн. грн. за роботи, які не виконувались. 17 серпня пройшли обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи у Солом'янському районі Києва.

Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи у Солом'янському районі Києва. 17 серпня обшуки пройшли у КП "Київкомунсервіс" та його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадовці КМДА та КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які насправді не надавалися.

16 липня прокуратура прийшла до КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються у розкраданні 7 млн грн на придбання товарів та виконання капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.

8 липня у головному офісі ЗАТ "АК "Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом викрадень на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

викрадень на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства. 16 вересня через крадіжки грошей на закупівлі пасажирських ліфтів у "Житлоінвестбуд-УКБ" прийшли з обшуками.

5 жовтня у "Київтеплоенерго" та "Київводоканал" прийшли з обшуками.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідчення політичного тиску на нього та на столичну владу.