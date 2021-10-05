Знову розкрадання? У "Київтеплоенерго" і "Київводоканал" прийшли з обшуками

У комунальних підприємствах виявили розкрадання / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська міська прокуратура 5 жовтня спільно зі столичними слідчими проводять обшуки в службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго", ЗАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району Києва, КП з утримання зелених насаджень Святошинського району Києва і підрядних організаціях.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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"Згідно з матеріалами слідства, протягом 2018-2020 років між КП "Київтеплоенерго", ЗАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району Києва, КП з утримання зелених насаджень Святошинського району Києва і суб'єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування" , – йдеться в повідомленні.

Сьогодні прокуратура почала обшуки / Фото: пресс-служба прокуратуры

У бухгалтерській та податковій звітності підприємство відобразило фінансово-господарські операції з групою фіктивних підприємств, які залучили нібито для субпідрядних робіт. В результаті сума збитку становить близько 10 млн грн.

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5 жовтня у приміщеннях підприємств, а також за місцем проживання фігурантів почали обшуки, щоб знайти докази кримінальних злочинів. Слідчі дії тривають.

Прокуратура шукає докази кримінальних злочинів / Фото: пресс-служба прокуратуры

Обшуки у Києві

Останнім часом у Києві практично щодня столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові обшуки у столичних держструктурах.

17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів під час проведення капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.

"Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів під час проведення капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися. 17 серпня пройшли обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрачання близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи у Солом'янському районі Києва.

Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи у Солом'янському районі Києва. 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.

16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються у розкраданні 7 млн грн на придбанні товарів і виконанні капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.

8 липня в головному офісі ЗАТ "АК "Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.