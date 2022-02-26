У Києві внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина – ЗМІ (фото)

Бойовики продовжують стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські найманці продовжують стріляти. Внаслідок чергового обстрілу загинула дитина.

Про це повідомляє ТСН.

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У Києві в результаті обстрілу російської армії загинув хлопчик. До Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" також госпіталізували п'ятьох поранених, із них троє – діти.

За словами медичного директора лікарні Сергія Чернишука, ще одна машина швидкої допомоги потрапила під обстріл. Однак з нею все добре. Автомобіль поїхав до іншої лікарні.

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