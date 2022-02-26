У Києві внаслідок обстрілу бойовиків загинула дитина – ЗМІ (фото)

Бойовики продовжують стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські найманці продовжують стріляти. Внаслідок чергового обстрілу загинула дитина.
Про це повідомляє ТСН.
Деталі
У Києві в результаті обстрілу російської армії загинув хлопчик. До Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" також госпіталізували п'ятьох поранених, із них троє – діти.
За словами медичного директора лікарні Сергія Чернишука, ще одна машина швидкої допомоги потрапила під обстріл. Однак з нею все добре. Автомобіль поїхав до іншої лікарні.
Ситуація в Україні 26 лютого
- Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.
- На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".
- Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
- У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.
- Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як сховище.
- Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").
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