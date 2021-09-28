У київському метро знищують старовинну плитку на станціях: чим її замінять

У підземці триває ремонт інфраструктури / Фото: Колаж: Сьогодні

У КП "Київський метрополітен" пояснили, чому в підземному переході станції метро "Контрактова площа" демонтували автентичну облицювальну плитку і поклали замість неї стандартну.

Стару плитку замінюють, оскільки "вона більше не виробляється і досить сильно пошкоджена за 45 років експлуатації", повідомляють в прес-службі.

Реклама

Ремонт метрополітену проводять в рамках річного плану. Роботи тривають на таких станціях "Чернігівська", "Іподром", "Площа Льва Толстого", "Дорогожичі", "Житомирська" та "Контрактова площа".

/ Фото: Facebook

Реклама

"Таких місць багато можна зустріти у місті – кераміка чи мозаїка на стінах заводів, шкіл, поліклінік, інститутів. Ці об’єкти не мають охоронних статусів, а відповідно ремонтуються за загальними нормами. Однак на території наших станцій ми вирішили залишати невеликі квадрати для історії метрополітену. Пізніше поряд будуть розміщені таблички з коротким описом та авторами зразків", – розповіла заступник начальника метрополітену Наталія Макогон.

Коли побудують другий вихід з "Вокзальної"

Раніше ми розповідали, що станція "Вокзальна" – одна з найбільш завантажених у київському метро. На єдиному вході, який служить місту більше 60 років, шикуються величезні черги пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають в столицю на роботу з передмість.

Міська влада вже багато років обіцяють побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.

У минулому році Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проекту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проекту тоді оцінювалася в більш ніж 71 мільйон гривень.

"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції "Вокзальна". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Київський метрополітен".

Раніше ми писали: