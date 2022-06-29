У метро Києва пускають по дзвінку: як працює підземка під час нічної повітряної тривоги

Кияни активно обговорюють у соціальних мережах проблему допуску на станції підземки у комендантську годину, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Багато пасажирів скаржаться, що потрапити до метро неможливо, оскільки вхідні двері зачинені, а нещодавно на дверях до підземки помітили папірці з номером телефону. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи можна зайти вночі на станцію метро і навіщо ці номери телефонів потрібні.

Що кажуть люди?

Раніше у Київському метрополітені заявляли, що працюють як укриття у цілодобовому режимі. Тобто люди вночі можуть прийти на станцію, щоб перечекати небезпеку. Але виявляється, вночі двері підземки зачинені на замок. У соціальних мережах обговорюють ситуацію на станції метро "Бориспільська". На кадрах видно, що людина у темну пору доби штовхає руками кілька вхідних дверей на цій станції, але всі вони зачинені.

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Пасажири кажуть, що всі станції підземки закриваються після останнього поїзда о 22:00, але якщо ви вирішите залишитися на станції до комендантської години, то ніхто вас звідти не вижене, просто після закінчення роботи метрополітену – закриють вхідні двері на замок.

Тим часом влада наполегливо рекомендує жителям міста у разі загрози ракетного удару, негайно спускатися в укриття. Але бомбосховища є не під кожним будинком. У найкращому разі – це паркінг чи підвали різних установ. А найнадійнішим укриттям вважається метрополітен та його глибокі станції.

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Папірець від поліції

На вхідних дверях станцій метро з'явилися папірці, приклеєні скотчем до скла. На них написано "для проходу в укриття", та вказано номер стаціонарного телефону.

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Виявляється, це телефонні номери чергових поліції метрополітену. На кожній із 52 станцій столичного метро є свій номер. І як запевнили нас на станції метро "Позняки", поліцейські чергують там цілодобово.

Навіщо потрібен номер телефону?

"Вночі – всі станції метро закриті. Але якщо ви спустилися в підземний перехід і підійшли до дверей станції – ви вже в безпеці. Наприклад, на станції "Позняки" товщина стелі підземного переходу майже така сама, як і на самій станції. Тобто у переході, ви вже у безпеці. Ви можете почекати там і набрати номер телефону, який вказано на папірці, станцію відкриють. Ви зайдете та зможете перечекати тривогу. Пускаємо людей без проблем", – розповів нам поліцейський на станції метро "Позняки".

За такою системою працюють усі станції столичного метро, крім наземних станцій на червоній гілці – вони не можуть виконувати функції укриття.

Поліцейський нам навіть дав телефон свого колеги зі станції "Осокорки", якщо раптом потрібно буде сховатися від ракетного удару там.

Що кажуть у поліції метрополітену?

В управлінні поліції Київського метрополітену нам повідомили, що бачили кадри у соціальних мережах щодо станції метро "Бориспільська".

"На цій станції є кілька входів. З метою безпеки більшість із них закрита. На дверях прикріплено оголошення, де сказано, що робочий вхід на станцію лише один. І щоб потрапити до метро необхідно натиснути кнопку дзвінка на вхідних дверях. До вас вийде поліцейський, він впустить вас на станцію. Можливо, люди не помітили це оголошення. Наразі їх розклеїли на всіх зачинених дверях станції "Бориспільська", щоб люди їх бачили, – розповіли сайту "Сьогодні" в управлінні поліції Київського метрополітену.

На станціях, де немає дзвінків – вивісили паперові оголошення з контактним номером телефону чергового поліцейського.

"Після настання комендантської години ми змушені зачиняти двері всіх станцій з метою безпеки. Якщо громадяни приходять під час тривоги та в нічний час на станцію, то вони можуть набрати номер поліцейського або натиснути дзвінок – їм обов'язково відчинять. Поліцейські нікому не відмовляють", – додають у поліції метрополітену.

Так що дзвоніть, і вам обов'язково повинні відчинити двері.

Як рятуються від ракет вдень?

До речі, вдень, коли звучить сигнал тривоги багато громадян приходять до метро, щоб перечекати небезпеку. Особливо у районах, куди часто прилітають російські ракети.

На перон станції метро "Лук'янівська" під час повітряної тривоги спускається 15-20 людей.

Люди приносять із собою розкладні стільці, щоб було зручніше сидіти на станції. Також приносять рюкзаки та сумки з необхідними речами. Люди стоять біля виходу із ескалатора. Хтось читає книгу, хтось слухає музику, дивиться відео на телефоні чи просто розмовляють. А малі діти грають на станції. Коли дають відбій повітряної тривоги – люди повертаються до своїх будинків.

Що треба пам'ятати?

З 16 травня комендантська година у Києві триває з 23:00 до 05:00. Також визначено графік роботи комунального транспорту:

метро – з 06:00 до 22:00;

наземний транспорт – з 06:00 до 23:00.

Раніше ми повідомляли про плани Київського метрополітену прибрати зі столичної підземки вагони російського виробництва. Також у планах столичних чиновників прибрати кіоски, які розміщені близько від входу на станції метро та заважають вільному проходу людей в укриття.