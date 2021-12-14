ФОПи вийшли на протест у центрі Києва: розпочалися сутички (відео)

Це вже друга акція протесту цього місяця

У Києві під Верховною Радою проходять акції протесту підприємців та противників вакцинації. Як повідомляють у соцмережах, вже розпочалися перші сутички за участю ФОПів.

Відео з центру столиці опублікували Klimenko Time у Telegram.

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Люди повністю перекрили вулицю Грушевського, запалюють фаєри. Їх намагається відтіснити поліція. Мітинг ФОПів під стінами Ради розпочався сьогодні з самого ранку.

Підприємці вимагають ухвалення законопроєкту №6376, яким пропонується відстрочити до 1 січня 2023 року розширене застосування касових апаратів платниками єдиного податку.

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Противники вакцинації виступають проти законопроєкту 4142, який запровадить нові правила вакцинації населення.

Мітингують давно

1 грудня весь центр Києва було перекрито з самого ранку. Це було пов'язано з протестами ФОПів, які під час мітингу запалили фаєри під знамениту пісню українського гурту "Океан Ельзи".

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Почали ФОП виходити на такі акції регулярно.

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