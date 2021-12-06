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Хотів поритися у смітті. У Києві чоловік відкрив стрілянину по охоронцям сміттєзвалища (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 грудня, 14:35
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Столичні полігони №5 та №6 є режимними об'єктами, що належать до критичної інфраструктури
На столичному звалищі сталася стрілянина
На столичному звалищі сталася стрілянина / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася стрілянина на території полігону будівельних та великогабаритних відходів №6 на вулиці Пирогівський шлях. Чоловік хотів проникнути на смітник.

Про це повідомляє прес-служба "Київспецтрансу".

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Порушника помітили охоронці, які спробували завадити йому. Проте зловмисник вирішив потрапити на полігон через огорожу. Коли працівники полігону почали заважати чоловікові, він вирішив від них відстрілюватись із револьвера Флобера.

Невідомий чоловік зробив кілька пострілів у охоронців
Невідомий чоловік зробив кілька пострілів у охоронців

"Один із співробітників охорони отримав легкі травми, його життю нічого не загрожує. Рішучими діями охорони полігону порушника затримано та передано поліції", – йдеться у повідомленні.

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Чоловікові не вдалося проникнути на режимний об'єкт
Чоловікові не вдалося проникнути на режимний об'єкт

У суспільстві Київспецтранс зазначили, що столичні полігони №5 та №6 є режимними об'єктами, які належать до критичної інфраструктури.

Останнім часом почастішали випадки стрілянини

  • У вівторок, 16 листопада, у Києві біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина. Поранений у ногу та госпіталізований чоловік.
  • На Київщині двоє хлопців влаштували стрілянину . Інцидент стався на Софіївській Борщагівці.
  • У Харківській області у селі Рокитне обстріляли бригаду обленерго. Працівники приїхали на адресу, щоб відключити електроустановки споживача, який довільно підключився.
  • У Мукачеві сталася стрілянина у кафе. В результаті до центральної районної лікарні потрапили двоє чоловіків із вогнепальними пораненнями.
  • У Житомирській області судитимуть полковника ЗСУ, який п'яним вистрілив у 10-річну дитину. У цій справі направили обвинувальний акт до суду.

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