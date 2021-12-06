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Хотел порыться в мусоре. В Киеве мужчина открыл стрельбу по охранникам свалки (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 декабря, 14:35
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Столичные полигоны №5 и №6 являются режимными объектами, которые относятся к критической инфраструктуре
На столичной свалке произошла стрельба
На столичной свалке произошла стрельба / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошла стрельба на территории полигона строительных и крупногабаритных отходов №6 на улице Пироговский шлях. Мужчина хотел проникнуть на свалку.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевспецтранс".

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Нарушителя заметили охранники, которые попытались ему помешать. Однако злоумышленник решил попасть на полигон через забор. Когда работники полигона начали мешать мужчине, он решил от них отстреливаться из револьвера Флобера.

Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранников
Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранников

"Один из сотрудников охраны получил легкие травмы, его жизни ничего не угрожает. Решительными действиями охраны полигона нарушитель задержан и передан полиции", – говорится в сообщении.

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Мужчине не удалось проникнуть на режимный объект
Мужчине не удалось проникнуть на режимный объект

В обществе Киевспецтранс отметили, что столичные полигоны №5 и №6 являются режимными объектами, которые относятся к критической инфраструктуре.

В последнее время участились случаи стрельбы

  • Во вторник, 16 ноября, в Киеве возле Киево-Святошинского суда произошла стрельба. Ранен в ногу и госпитализирован мужчина.
  • В Киевской области двое парней устроили стрельбу. Инцидент произошел на Софиевской Борщаговке.
  • В Харьковской области в селе Ракитное обстреляли бригаду облэнерго. Работники приехали по адресу, чтобы отключить электроустановки потребителя, который подключился произвольно.
  • В Мукачеве произошла стрельба в кафе. В результате в центральную районную больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями.
  • В Житомирской области будут судить полковника ВСУ, который пьяным выстрелил в 10-летнего ребенка. По этому делу направили обвинительный акт в суд.

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