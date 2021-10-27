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Робітник вийшов за хвилину до НП – подробиці вибуху у Броварах

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 жовтня, 13:13
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Внаслідок вибуху на заводі було пошкоджено стіну, а алюмінієвий порошок розлетівся по всій території приміщення та почав горіти.
На момент вибуху біля встановлення знаходився співробітник підприємства
На момент вибуху біля встановлення знаходився співробітник підприємства / Фото: Колаж: Сьогодні

У ДСНС Київської області сайту "Сьогодні" розповіли подробиці нічного вибуху, що відбувся у Броварах. НП сталася на підприємстві з переробки алюмінію на вулиці Луценка.

"Там знаходилася установка з переробки алюмінію. Специфіка її роботи така, що вона переробляла б/в алюміній на порошок. На момент вибуху біля встановлення знаходився співробітник підприємства. Він буквально вийшов звідти за хвилину до вибуху", – розповіли сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

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Внаслідок вибуху було пошкоджено стіну, а алюмінієвий порошок розлетівся по всій території приміщення та почав горіти.

"У деяких місцях алюмінієвий порошок спалахнув. Його не можна гасити водою, оскільки він вступає з нею в хімічну реакцію, а в повітря потрапляють шкідливі випари. Від контакту з водою він ще більше починає спалахувати і горіти. Співробітники ДСНС гасили пожежу за допомогою порошкових вогнегасників, які зібрали на підприємстві, а потім на місце під'їхав спецавтомобіль для гасіння таких пожеж порошковою сумішшю. Невеликі осередки спалаху пожежники засипали піском", – розповідають у ДСНС Київської області.

Там додають, що спалах ліквідовано, дивом ніхто з людей не постраждав.

Що сталося

Вночі 27 жовтня стався вибух установки з переробки алюмінію в одному із приміщень заводу у Броварах. Відбулося руйнування стіни та загоряння алюмінієвої пудри.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти тисяч рублів або виправні роботи строк до двох років, або обмеження волі строк до трьох років.

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