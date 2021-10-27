Рабочий вышел за минуту до ЧП – подробности взрыва в Броварах

В результате взрыва на заводе была повреждена стена, а алюминиевый порошок разлетелся по всей территории помещения и начал гореть

На момент взрыва возле установки находился сотрудник предприятия / Фото: Коллаж: Сегодня

В ГСЧС Киевской области сайту "Сегодня" рассказали подробности ночного взрыва, который произошел в Броварах. ЧП произошло на предприятии по переработке алюминия на улице Луценко.

"Там находилась установка по переработке алюминия. Специфика ее работы такая, что она перерабатывала б/у алюминий в порошок. На момент взрыва возле установки находился сотрудник предприятия. Он буквально вышел оттуда за минуту до взрыва", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

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В результате взрыва была повреждена стена, а алюминиевый порошок разлетелся по всей территории помещения и начал гореть.

"В некоторых местах алюминиевый порошок загорелся. Его нельзя тушить водой, поскольку он вступает с ней в химическую реакцию, а в воздух попадают вредные испарения. От контакта с водой он еще сильнее начинает вспыхивать и гореть. Сотрудники ГСЧС тушили пожар при помощи порошковых огнетушителей, которые собрали на предприятии, а после на место подъехал спец-автомобиль для тушения таких пожаров порошковой смесью. Небольшие очаги возгорания пожарные засыпали песком", – рассказывают в ГСЧС Киевской области.

Там добавляют, что возгорание ликвидировано, чудом никто из людей не пострадал.

Что произошло

Ночью 27 октября произошел взрыв установки по переработке алюминия в одном из помещений завода в Броварах. Произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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