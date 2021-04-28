У Києві підліток убив батьків і 8-річного брата: йому повідомили про підозру

Хлопець заздалегідь купив ніж і злочин він планував

У Києві 16-річному хлопцю повідомили про підозру в вбивстві батьків і 8-річного брата.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

Правоохоронці встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після скоєного кілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, звернувся до втечі.

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Підлітка затримали в ході переслідування після його втечі з квартири. При собі він мав ніж, який швидше за все був знаряддям вбивства. Ніж вилучено та направлено на експертизу.

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"Підозрюваний заздалегідь придбав ніж, яким планував скоїти злочин. Після чергового конфлікту з батьками, хлопець ножем завдав смертельні поранення батькові і матері, після чого так само вбив малолітнього брата", – йдеться в повідомленні.

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Слідчі дії тривають. Встановлюється мотив та інші обставини вчинення злочину.

Нагадаємо, що тіла подружжя і їх малолітнього сина виявили 27 квітня в квартирі житлового будинку на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва. Всі загиблі – місцеві жителі 1971, 1979 і в 2012 років народження.

Раніше ми писали, що в Києві знайшли розчленований труп у сумці. Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва, велику сіру сумку виявив перехожий. Вона стояла між житловими будинками в провулку Моторний.