У Києві жінка випала з вікна багатоповерхівки (відео)

У Києві жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Воскресенській. У поліції Києва кореспонденту "Сьогодні" підтвердили факт НП.
Жінка загинула. На місці працює слідчо-оперативна група.
Правоохоронці з'ясовують причину падіння жінки з висоти, на вигляд їй до 30 років. На цей момент невідомо, з якої висоти вона впала і що стало причиною.
Раніше ми писали, що вночі в Києві неповнолітня дівчинка випала з квартири багатоповерхівки. Інша дівчинка впала з балкона багатоповерхівки в Дарницькому районі.
Крім того, в Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося, що його виштовхнули з вікна.
Нагадаємо, в Києві поліцейські заарештували адміністратора "груп смерті".
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