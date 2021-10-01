У Києві жорстоко побили паркувальника — всі подробиці (фото)

У чоловіка діагностували перелом носа

У Києві поруч з інспекторами з паркування буде Муніципальна охорона/ Колаж: Сьогодні

У Києві, де недавно власник магазину напав на інспектораз паркування з газовим балончиком, стався подібний випадок. Увечері 30 вересня біля станції метро "Печерська" на вулиці Генерала Алмазова, 14, був скоєний жорсткий напад на інспектора з паркування.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Деталі інциденту

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Автомобіль Skoda Octavia протизаконно припаркувався на другій смузі і зупинив рух транспорту позаду себе. Інспектор, який працював неподалік, почав виконувати свою роботу, проте несподівано отримав удари по обличчю. На місце інциденту приїхала швидка допомога і правоохоронці. Медики діагностували у потерпілого перелом носа.

На чоловіка напали, коли він виконував свої професійні обов'язки/Фото: Костянтин Усов (Telegram)

Не перший такий випадок

За словами глави КМДА Костянтина Усов, інспекторів часто залякують і атакують.

Відтепер в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона. У Києві повинен панувати закон і порядок, — зазначив Усов.

Подібні випадки

Водії часто проявляють свою агресію стосовно пішоходів або навіть правоохоронців. Наприклад, в Києві через перекриту дорогу водій напав з пістолетом на поліцейського . На щастя, ніхто не постраждав. Однак тепер зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

. На щастя, ніхто не постраждав. Однак тепер зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Інший випадок стався в липні цього року. Під Києвом чоловік атакував авто поліції і напав на патрульного. Нетверезий громадянин вистрибнув на службовий патрульний автомобіль, зім'яв капот і розбив лобове скло. Після цього він не зупинився і вдарив поліцейського.

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