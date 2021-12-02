Показники в нормі, але "червону" зону не скасовують: що відбувається з COVID-19 у Києві

МОЗ рекомендує вакцинуватися, мити руки з милом, користуватися антисептиками та носити маски

У Києві досі "червона" зона. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві протиепідеміологічні заходи, що діяли у місті, продовжують діяти і зараз. Це пов'язано з появою нового штаму "Омікрон", а також збільшенням кількості хворих на добу у столиці.

Докладніше про COVID-ситуацію у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у Києві

У Києві станом на 2 грудня зареєстрували 1418 нових випадків COVID-19. За добу у столиці одужало 2558 киян, померло – 27.

Загалом у Київській області за останню добу виявлено 640 випадків захворювання, 36 осіб померло.

Показники стабілізувалися

Показники поширення COVID-19 повністю стабілізувалися у Києві, а також у Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях.

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Як готуються у Києві до нового штаму вірусу

У Південній Африці виявлено новий штам вірусу "Омікрон". Основні його симптоми – це підвищена температура, сильна втома та прискорений пульс. Як зазначають медики, вірусу піддаються молоді люди, особливо невакциновані. Основна його відмінність – у інфікованих не втрачається нюх, як при звичайному коронавірусі.

Як пояснив нам головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, про новий штам вірусу поки що достеменно нічого невідомо. А протиепідеміологічні заходи, які діяли у місті, продовжують діяти і зараз.

"Цей штам вірусу в Києві поки не зареєстрований. Фахівці ведуть спостереження. Запобіжні заходи такі ж, як і при коронавірусі. Щоб убезпечити себе, потрібно вакцинуватися, регулярно мити руки і обробляти їх антисептиком, дотримуватися безпечної дистанції, маскового режиму. Це головна рекомендація на цей момент", – розповів сайту "Сьогодні" в. о. гендиректора ГУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За його словами, захворюваність у Києві йде на спад. Кількість ліжок із киснем у лікарнях звільняється. За показниками Київ може перейти до "жовтої зони".

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"Спостерігається поліпшення ситуації. Коронавірус йде на спад, також менше хворих на грип, якщо порівнювати з минулими тижнями. Але рішення про вихід Києва з "червоної зони" та перехід до "жовтої зони" приймає державна комісія. Думаю, що це питання буде розглянуте на найближчому засіданні комісії ", – повідомив нам Сергій Чумак.

В Україні досі обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

Рекомендації від МОЗ

Вакцинуйте.

Мийте руки з милом, користуйтеся антисептиками.

Носіть маску, прикриваючи ніс та рот.

Дотримуйтесь дистанції 1,5 м.

Чихайте і кашляйте у серветку чи згин ліктя.

Не торкайтеся особи.

Регулярно провітрюйте приміщення, дезінфікуйте поверхню.

Дотримуйтесь самоізоляції.

Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є негативний ПЛР-тест, що діє.

. Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є негативний ПЛР-тест, що діє. Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які вакциновані чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

Як у Києві ловлять порушників карантину

За тиждень у столиці поліцейські виявили 1364 адміністративні правопорушення під час перевірок дотримання карантину. А з 22 листопада перевірили 8701 об'єкт господарської діяльності.

За що винесли ухвали

За порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм – складено 107 протоколів.

За перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – винесено 1257 постанов.

"За порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм відповідно до ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч тисяч гривень та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч гривень, частиною другою цієї статті передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до п'ятнадцяти тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що згідно зі статтею 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовому отруєнню порушникам карантинних обмежень може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Як ловлять порушників у транспорті

На вході у транспорт не буде перевірки документів – тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки – заходитимуть до салону та перевірятимуть документи.

Зазначимо, що підроблені сертифікати не відображаються у програмі "Дія". Якщо показати підробку, поліцейські попросять відкрити Дію і показати в ній. А якщо пасажир скаже, що програми немає, доведеться при поліції встановлювати його та показувати сертифікат. Тож обійти правила не вдасться.

Як святкуватимемо Новий рік

На Софійській площі Цього року на новорічні свята не буде ярмарку. Все через коронавірусні обмеження.

Яким буде свято

Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно із 38 героями святого сімейства.

"Цьогорічного ярмарку не буде, але буде ковзанка, багато гарячих напоїв та легка їжа, бо на мангалах та інших приладах не зможуть готувати їжу через коронавірусні обмеження", – каже директор компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький

Також цього року обіцяють більше нових локацій.

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