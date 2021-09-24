Перевіряють пункти прийому металу: як шукають вандалів, які спотворили скульптуру Маленького принца в Києві

Камери відеоспостереження розміщені далеко від самої скульптури, тому не дали ніяких результатів в пошуку

Поки скульптура не радує око киян / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві триває пошук вандалів, які обікрали і знівечили паркову скульптуру Маленького принца, який встановлений на Пейзажній алеї. У поліції сайту "Сьогодні" розповіли, як проходять пошуки зловмисників.



У поліції підтвердили, що камери відеоспостереження дійсно є в районі Пейзажної алеї, але розташовані вони далеко від місця, де був здійснений акт вандалізму.

"Камери відеоспостереження розміщені на відстані близько 100 від самої скульптури, тому з огляду на погане освітлення, наявна якість зображення дуже погана. Це ускладнює ідентифікацію правопорушників, якщо вони були зафіксовані на камерах. Але правоохоронці продовжують роботу і переглядають вміст", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

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Ведуться пошуки і бронзової скульптури лисеняти, який стояв біля ніг Маленького принца і був викрадений.

"Правоохоронці перевіряють всі пункти прийому кольорових металів. Опитують співробітників цих пунктів на випадок того, що вандали здали лисеня на вторсировину з метою отримати за нього гроші. Поки перевірки результату не дали", – повідомили нам в поліції.

Правоохоронці поспілкувалися з автором скульптури Костянтином Скритуцьким, який планує відновлювати скульптуру. Він виступає в цій справі, як свідок.

"Досудове розслідування триває. Правоохоронці відпрацьовують всі можливі варіанти щодо виявлення осіб, які причетні до цього злочину", – запевняють в поліції.

Що сталося

У Києві вандали поглумилися над скульптурою Маленького принца, яка встановлена на Пейзажній алеї. Хулігани відбили принцу руку з шаблею, тепер з тулуба стирчить арматура.

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Автор скульптури Костянтин Скритуцький розповів, що за кілька днів до цього зникла скульптура лисеняти, який сидів біля ніг Маленького принца.

Поліція продовжує пошуки хуліганів.

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