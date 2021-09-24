Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Проверяют пункты приема металла: как ищут вандалов, которые изуродовали скульптуру Маленького принца в Киеве

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 сентября, 14:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Камеры видеонаблюдения размещены далеко от самой скульптуры, поэтому не дали никаких результатов в поиске
Пока скульптура не радует глаз киевлян
Пока скульптура не радует глаз киевлян / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжается поиск вандалов, которые обокрали и изуродовали парковую скульптуру Маленького принца, который установлен на Пейзажной аллее. В полиции сайту "Сегодня" рассказали, как проходят поиски злоумышленников.

В полиции подтвердили, что камеры видеонаблюдения действительно есть в районе Пейзажной аллеи, но расположены они далековато от места, где был совершен акт вандализма.

"Камеры видеонаблюдения размещены на расстоянии около 100 от самой скульптуры, поэтому учитывая плохое освещение, имеющееся качество изображения очень плохое. Это усложняет идентификацию правонарушителей, если они были зафиксированы на камерах. Но правоохранители продолжают работу и просматривают содержимое", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Читайте также:

Реклама

Ведутся поиски и бронзовой скульптуры лисенка, который стоял у ног Маленького принца и был похищен.

"Правоохранители проверяют все пункты приема цветных металлов. Опрашивают сотрудников этих пунктов на случай того, что вандалы сдали лисенка на вторсырье с целью получить за него деньги. Пока проверки результата не дали", – сообщили нам в полиции.

Правоохранители пообщались с автором скульптуры Константином Скритуцким, который планирует восстанавливать скульптуру. Он выступает в этом деле, как свидетель.

"Досудебное расследование продолжается. Правоохранители отрабатывают все возможные варианты по выявлению лиц, которые причастны к этому преступлению", – заверяют в полиции.

Что произошло

В Киеве вандалы поглумились над скульптурой Маленького принца, которая установлена на Пейзажной аллее. Хулиганы отбили принцу руку с саблей, теперь из туловища торчит арматура.

Реклама

Автор скульптуры Константин Скритуцкий рассказал, что за несколько дней до этого исчезла скульптура лисенка, который сидел у ног Маленького принца.

Полиция продолжает поиски хулиганов.

Ранее мы сообщали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 сентября 1991. Завершился визит председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука в Канаду...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять