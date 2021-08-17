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Зйомки фільму "Реконструкція". На алеї Героїв Небесної Сотні знімали кіно (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 серпня, 17:44
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На цей момент всі декорації для зйомок фільму розібрали і відвезли з Майдану Незалежності
На знімку дівчина, яка працює в кадрі актрисою. Фото: колаж "Сьогодні"
На знімку дівчина, яка працює в кадрі актрисою. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні на алеї Небесної Сотні в Києві пройшли, як виявилося, зйомки документального фільму "Реконструкція" про Україну. І декорації, які розбили представники "Нацкорпуса", призначалися для зйомок фільму.

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Про це заявила одна з учасниць проекту в Instagram.

Що сталося на Майдані Незалежності

В Києві встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки. Інсталяція перебувала посеред меморіалу Небесної Сотні, де розташовані портрети загиблих героїв Майдану.

Представники "Нацкорпуса" спробували повалити декорації, які перекривали меморіал.

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Пізніше поліція провела жорстке затримання кількох членів "Нацкорпуса", які брали участь в демонтажі.

На цей момент всі декорації розібрали і відвезли з алеї Героїв Небесної Сотні.

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