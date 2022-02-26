Укрзалізниця евакуює мешканців Києва – список рейсів

У суботу, 26 лютого, Укрзалізниця продовжує евакуйовувати людей із Києва.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Деталі
О 12:30 з Центрального вокзалу Києва вирушить черговий рейс на захід. Потяг слідуватиме до Вінниці, де пасажири будуть пересаджені на інший рейс, що прямуватиме ближче до кордону.
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Аналогічний рейс також планується з Києва о 18:00. Додатково о 14:00 з Київського вокзалу вирушить черговий поїзд до Львова.
Крім того, Укрзалізниця готує низку рейсів для масштабного вивозу мешканців у бік заходу України. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалі.
Пасажирів закликають зберігати спокій і не створювати штовханину під час посадки в потяги: наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу. Як і раніше, пріоритет в посадці надається літнім людям, дітям та жінкам.
Ситуація в Україні 26 лютого
На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"
Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.
Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.
Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").