У Києві водій убив пішохода двома ударами: стало відомо ім'я жертви

Жертвою конфлікту на дорозі в центрі Києва 19 лютого, коли таксист двома ударами убив чоловіка, виявився 52-річний Владислав Леонідович Корнієнко.

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Про це повідомив колишній голова Державної митної служби Анатолій Макаренко в Facebook.

Як стало відомо, убитий працював у Київській митниці. Анатолій Макаренко опублікував фото загиблого.

"Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани", – написав він.

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Виявилося, що злочинцем, який двома ударами вбив чоловіка недалеко від Офісу президента, був громадянин Азербайджану, 1992 року народження, з посвідкою на проживання в Україні. Його заарештували.

Нагадаємо, це не перший випадок бійки на дорозі. Наприклад, на мосту Метро в Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою.

Також повідомляли, що нацгвардійці влаштували масову "бійку" в центрі Києва.

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