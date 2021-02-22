Русский
$ 27,85
33,78
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві водій убив пішохода двома ударами: стало відомо ім'я жертви

22 лютого, 15:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У Мережі опублікували фото загиблого

Жертвою конфлікту на дорозі в центрі Києва 19 лютого, коли таксист двома ударами убив чоловіка, виявився 52-річний Владислав Леонідович Корнієнко.

Реклама

Про це повідомив колишній голова Державної митної служби Анатолій Макаренко в Facebook.

Як стало відомо, убитий працював у Київській митниці. Анатолій Макаренко опублікував фото загиблого.

"Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани", – написав він.

В тренді
Вийшов з наркозу. Горилу Тоні прооперував берлінський лікар (фото, відео)
Реклама

Виявилося, що злочинцем, який двома ударами вбив чоловіка недалеко від Офісу президента, був громадянин Азербайджану, 1992 року народження, з посвідкою на проживання в Україні. Його заарештували.

Нагадаємо, це не перший випадок бійки на дорозі. Наприклад, на мосту Метро в Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою.

Також повідомляли, що нацгвардійці влаштували масову "бійку" в центрі Києва.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ митниця вбив таксист удар

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Скандальна професорка Більченко:
Скандальна професорка Більченко: "Будуть мене звільняти або вбивати, як Бузину"Інші новини
Нові магазини, доступні ціни та мобільні сервіси: чим
Нові магазини, доступні ціни та мобільні сервіси: чим "АТБ" здивує киян у 2021 роціІнші новини
Що з горилою Тоні: стали відомі результати аналізів (фото)
Що з горилою Тоні: стали відомі результати аналізів (фото)Інші новини
Реактивний літак завдовжки всього 9,5 метра прилетів в аеропорт Києва (фото)
Реактивний літак завдовжки всього 9,5 метра прилетів в аеропорт Києва (фото)Інші новини
Син депутата від
Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)Влада
"Пігулковий" челендж: нові подробиці отруєння школяра у КиєвіІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти