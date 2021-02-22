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В Киеве водитель убил пешехода двумя ударами: стало известно имя жертвы

22 февраля, 15:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Сети опубликовали фото погибшего

Жертвой конфликта на дороге в центре Киева 19 февраля, когда таксист двумя ударами убил мужчину, оказался 52-летний Владислав Леонидович Корниенко.

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Об этом сообщил бывший глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко в Facebook.

Как стало известно, убитый работал в Киевской таможне. Анатолий Макаренко опубликовал фото погибшего.

"Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны", – написал он.

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Оказалось, что преступником, который двумя ударами убил мужчину недалеко от Офиса президента, был гражданин Азербайджана 1992 года рождения с видом на жительство в Украине. Его арестовали.

Напомним, это не первый случай драки на дороге. Так, на мосту метро в Киеве конфликт водителей на дороге закончился дракой.

Также сообщалось, что нацгвардейцы устроили массовую "драку" в центре Киева.

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Киев таможня убил таксист удар

Источник: Сегодня

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