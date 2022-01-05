Вакцинація по-новому та загроза локдауну: головне про ситуацію з COVID-19 в Києві

Вже відкритий запис на вакцинацію бустерною дозою та змінені схеми змішування вакцин

В Києві хворіють коронавірусом понад 11 тисяч людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 5 січня, у Києві коронавірус виявили у 1344 людей. 17 людей від хвороби померли.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в столиці – у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика

В столиці продовжують хворіти коронавірусом понад 11 тисяч людей. За добу хворобу здолали більше тисячі киян. Загалом з початку пандемії в Києві підтвердили 335 429 хворих на коронавірус.

Карантин

Станом на 5 січня Київ перебуває у "жовтій зоні" карантинних обмежень. Рівень захворюваності продовжує знижуватися і тепер становить 384 на 100 тисяч населення (за норми менше 75).

Рівень госпіталізацій 20,8 на 100 тисяч населення (за норми менше 60). Заповненість ліжок з киснем 17,7%.

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Правила "жовтої зони"

При визначенні "жовтої зони" на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів;

дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому разі заклад освіти працює у дистанційному форматі;

обмеження щодо часу роботи закладів відсутні.

Обмеження "жовтого" рівня не застосовуватимуться за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів хоча б "жовтого" COVID-сертифіката.

Загроза локдауну

Через штам "Омікрон", який проник і в столицю України також, вже у лютому РНБО прогнозує новий карантин.

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"На превеликий жаль, ми не зможемо цього уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати "Омікрон" у себе в досить великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Спецперепустки для транспорту

У разі переходу Києва до "червоної зони" карантину влада має намір запроваджувати спецперепустки для проїзду в міському транспорті.

При цьому, інші електронні квитки, які не є спецперепустками, будуть неактивними на час дії "червоної зони". Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, у тому числі на паперовому носії.

Вакцинація бустерною дозою

Вже відкритий онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19. Запис доступний для українців старше 60 років , у яких з моменту другої дози від щеплення минуло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.

Для запису потрібно:

Перейти за посиланням та обрати зручний пункт.

Забронювати день, час і записатися.

Як тепер можна змішувати вакцини

Згідно оновлених рекомендаціях МОЗ, схеми змінені на такі:

1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna

1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna

1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

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