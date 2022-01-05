Вакцинація по-новому та загроза локдауну: головне про ситуацію з COVID-19 в Києві

За минулу добу, 5 січня, у Києві коронавірус виявили у 1344 людей. 17 людей від хвороби померли.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом в столиці – у матеріалі "Сьогодні".
Статистика
В столиці продовжують хворіти коронавірусом понад 11 тисяч людей. За добу хворобу здолали більше тисячі киян. Загалом з початку пандемії в Києві підтвердили 335 429 хворих на коронавірус.
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Карантин
Станом на 5 січня Київ перебуває у "жовтій зоні" карантинних обмежень. Рівень захворюваності продовжує знижуватися і тепер становить 384 на 100 тисяч населення (за норми менше 75).
Рівень госпіталізацій 20,8 на 100 тисяч населення (за норми менше 60). Заповненість ліжок з киснем 17,7%.
Правила "жовтої зони"
При визначенні "жовтої зони" на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:
- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території;
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів;
- дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому разі заклад освіти працює у дистанційному форматі;
- обмеження щодо часу роботи закладів відсутні.
Обмеження "жовтого" рівня не застосовуватимуться за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів хоча б "жовтого" COVID-сертифіката.
Загроза локдауну
Через штам "Омікрон", який проник і в столицю України також, вже у лютому РНБО прогнозує новий карантин.
"На превеликий жаль, ми не зможемо цього уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати "Омікрон" у себе в досить великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.
Спецперепустки для транспорту
У разі переходу Києва до "червоної зони" карантину влада має намір запроваджувати спецперепустки для проїзду в міському транспорті.
При цьому, інші електронні квитки, які не є спецперепустками, будуть неактивними на час дії "червоної зони". Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, у тому числі на паперовому носії.
Вакцинація бустерною дозою
Вже відкритий онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19. Запис доступний для українців старше 60 років , у яких з моменту другої дози від щеплення минуло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.
Для запису потрібно:
- Перейти за посиланням та обрати зручний пункт.
- Забронювати день, час і записатися.
Як тепер можна змішувати вакцини
Згідно оновлених рекомендаціях МОЗ, схеми змінені на такі:
- 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna
- 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna
- 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca
Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.
Раніше ми писали:
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